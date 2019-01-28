Время Кубка африканских наций перенесли из-за Рамазана

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Африканская конфедерация футбола (CAF) приняла решение перенести сроки проведения Кубка африканских наций - 2019 из-за Рамазана.

Как сообщает Report, об этом заявили Frans-Press из Оргкомитета соревнований.

Турнир пройдет с 21 июня по 19 июля, а не с 15 июня по 13 июля, как было запланировано.

С соответствующей просьбой обратились футбольные федерации некоторых стран Северной Африки. Они попросили передвинуть сроки проведения турнира, чтобы у футболистов было больше времени для восстановления после священного для мусульман поста, который в текущем году продлится с 5 мая до 3 июня.

Отметим, что в 2017 году было принято решение о том, что Кубок африканских наций будет проходить летом, а не в январе, тогда же количество команд было увеличено с 16 до 24 команд.

В 2019 году турнир пройдет в Египте.