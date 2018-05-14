Время и место матча "Габала" - "Карабах" изменено

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Изменено время и место предстоящего матча между командами "Габала" и "Карабах" в рамках XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Об этом Report сообщил вице-президент "черно-красных" Фариз Наджафов.

По его словам, предусмотренный на 20 мая матч перенесен на 21 мая. Встреча пройдет не в Габале, а в Баку. Причина связана с церемонией награждения, которая состоится после матча.

Ф.Наджафов заявил, что они одобрили обращение Профессиональной футбольной лиги о проведении встречи в Баку:

"Мы поговорили и проконсультировались с главным тренером и президентом клуба. К нам также обратилась ПФЛ. В конечном итоге мы пришли к согласию. Матч пройдет 21 мая в Баку. На этот шаг пошли для того, чтобы "Карабах" и "Габала" получили награды одновременно".

Хотя "Карабах" обеспечил золотую, а "Габала" - серебряную медаль, имя бронзового призера станет известно в последнем туре. Для участия на церемонии награждении обладателя третьего места, матч "Габала" - "Карабах" состоится не в день проведения других встреч, а на следующий день.

Стадион, где пройдет матч, пока не установлен.

Отметим, что на бронзовую медаль претендуют "Нефтчи", "Зиря" и "Сумгайыт". В случае, когда в последнем туре "черно-белые" станут гостями "Кяпяз", другие два коллектива встретятся в Сумгайыте.