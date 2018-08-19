Вратаря "Кьево" госпитализировали после столкновения с Роналду

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Голкипер «Кьево» Стефано Соррентино попал в больницу после столкновения с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как передает Report со ссылкой на Football Italia, у вратаря диагностирован перелом носа.

Также врачи подозревают травму головы. Место травмированного Соррентино в компенсированное время занял голкипер Андреа Секулина. Именно он пропустил третий мяч от «Ювентуса» в матче первого тура Серии А, который забил форвард Федерико Бернандески, что привело к победе туринской команды со счётом 3:2.

Напомним, матч стал дебютом Роналду в составе итальянской команды. У португальского форварда было несколько хороших моментов, но ему не удалось отличиться голом.