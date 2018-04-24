Вратаря "Челси" обвиняют в сдаче информации о составе на игры до начала матчей

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс обвинил голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа в сдаче информации о составе на игры до начала матчей.

Как сообщает Report со ссылкой на beIN Sports, 49-летний специалист сказал: "Моя проблема заключалась в том, что в 18:00 я рассказывал игрокам план на игру, и уже в 18:15 все было в социальных сетях. Это значит, что один из футболистов продавал состав. И это серьезно.

Несколько французских журналистов рассказывали мне, что это делает отец Куртуа. Это значит, что человек совсем не уважает свою родину. Для меня такое поведение - позор, потому что мне нужно долго ждать, когда за час до игры объявят состав соперника. Это ужасно".

Отец вратаря "Челси" Тибо Куртуа Тьерри Куртуа ответил бывшему главному тренеру сборной Бельгии Марку Вильмотсу, обвинившему его в сливе состава национальной команды журналистам перед матчами.

"Я никогда в жизни не сообщал состав команды ни одному журналисту. Я был профессиональным футболистом, работал в клубе европейского уровня и прекрасно знаю, насколько деликатны такие вопросы. Мои партнёры по команде и игроки знают это. Мы долго работаем вместе, чтобы добиваться результатов, я ненавижу сливы!", - сказал он.

Отметим, что Марк Вильмотс руководил национальной сборной Бельгии с 2012 по 2016 годы.