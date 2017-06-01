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    Вратарь уехал со стадиона на такси во время матча из-за нелепого гола - ВИДЕО

    Гонсалвес в своем дебютном матче за клуб пропустил курьезный гол после неудачной игры на выходе
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    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Бразильский вратарь Фабио Госалвес из клуба "Фигейренсе" расстроился из-за двух пропущенных мячей в игре против клуба "Боа" и уехал в перерыве со стадиона на такси.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Globo Esporte.

    Гонсалвес в своем дебютном матче за клуб пропустил курьезный гол после неудачной игры на выходе. На видео видно, как один из игроков "Боа" пробивает штрафной с центра поля, однако Гонсалвес не смог зафиксировать летевший в его руки мяч. Еще один гол голкипер пропустил с пенальти.

    Издание сообщает, что во время перерыва игрок сел в такси и уехал по личным делам, так и не вернувшись в расположение клуба, после чего в руководстве "Фигейренсе" приняли решение расторгнуть контракт с 38-летним голкипером.

    Матч завершился со счетом 2:0 в пользу клуба "Боа".

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