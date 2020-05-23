Вратарь "Сумгайыта": Мои друзья заразились COVID-19

"Многие из моих друзей и родственников заразились COVID-19".

Об этом Report сказал вратарь "Сумгайыта" Мехти Джаннатов, говоря о ситуации в Дагестане.

По словам 29-летнего голкипера, к счастью, их состояние не было тяжелым: "В больницах находится много людей. Среди членов моей семьи нет заразившихся вирусом. Надеюсь, что этот кошмар скоро закончится".

Отметим, что М.Джаннатов с 2017 года выступает в "Сумгайыте". Дагестанец по происхождению он с конца 2019 года получил приглашение в сборную Азербайджана, однако не дебютировал официально в основном составе.