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Вратарь "Севильи" забил гол и спас команду от поражения

Вратарь "Севильи" забил гол и спас команду от поражения "Вальядолид" сыграл вничью с "Севильей" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу
Футбол
21 марта 2021 г. 02:25
Вратарь Севильи забил гол и спас команду от поражения
Яссин Буну

"Вальядолид" сыграл вничью с "Севильей" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, счет на 44-й минуте открыл нападающий хозяев Фабиан Орельяна, реализовав пенальти. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился вратарь "Севильи" Яссин Буну.

В турнирной таблице "Севилья" занимает четвертое место, набрав 55 очков. "Вальядолид" с 27 очками идет 16-м.

В следующем туре "Севилья" 4 апреля примет лидирующий в чемпионате "Атлетико", а "Вальядолид" 5 апреля в гостях встретится с "Барселоной".

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