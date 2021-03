Вратарь "Севильи" забил гол и спас команду от поражения

"Вальядолид" сыграл вничью с "Севильей" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, счет на 44-й минуте открыл нападающий хозяев Фабиан Орельяна, реализовав пенальти. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился вратарь "Севильи" Яссин Буну.

Bono’s UNREAL finish in the Sevilla game I cannot believe that ending #Sevilla #LaLiga pic.twitter.com/SK5sVaQRQj — Danny (@calcio_danny) March 20, 2021

В турнирной таблице "Севилья" занимает четвертое место, набрав 55 очков. "Вальядолид" с 27 очками идет 16-м.

В следующем туре "Севилья" 4 апреля примет лидирующий в чемпионате "Атлетико", а "Вальядолид" 5 апреля в гостях встретится с "Барселоной".