Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол

Голкипер сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли прокомментировал свой поступок на матче отборочного этапа ЕВРО против Молдовы, когда он забрал у уборщицы швабру и сам вытер пол

Голкипер сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли прокомментировал свой поступок на матче отборочного этапа ЕВРО против Молдовы, когда он забрал у уборщицы швабру и сам вытер пол.

Как передает Report, 30-летний спортсмен обосновал свои действия азербайджанским менталитетом и полученным воспитанием: "В моих жилах течет азербайджанская кровь, для нас главное – уважение к старшим, в особенности к женщинам. Она (уборщица) была старше меня и была женщиной. Моя культура и воспитание не позволили бы мне безучастно стоять в стороне, пока женщина вытирает передо мной пол".

Напомним, что футзалист сборной Азербайджана Ровшан Гусейнли запомнился образцовым поступком в выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы против команды Молдовы.

За 3 минуты до окончания первого тайма 30-летний голкипер упал на пол, отражая удар соперника.

Быстро встав на ноги, Гусейнли собрался было продолжить игру, но вдруг заметил, что уборщица зашла на площадку, чтобы сделать уборку. Голкипер взял у женщины швабру и сам вытер пол.