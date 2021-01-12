Вратарь сборной Сербии прейдет в "Севилью"

Голкипер испанского "Эйбара" Марко Дмитрович сменит клуб летом.

Голкипер испанского "Эйбара" Марко Дмитрович сменит клуб летом.

Как передает Report со ссылкой на Estadio Deportivo, соглашения с 28-летним сербом достигла "Севилья". Отмечается, что контакт Дмитровича с "Эйбаром" рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, он присоединится к своему новому клубу в статусе свободного агента.

Дмитрович вышел в "Эйбаре" на новый уровень и привлек к себе внимание сразу нескольких европейских клубов. Интересно, что трансферная стоимость голкипера оценивается в десять миллионов евро, но испанскому клубу не удастся заработать на его продаже.

В активе Марко шестнадцать матчей за сборную Сербии, за которую он дебютировал в ноябре 2017 года.

Отметим, что в отборочном раунде ЧМ-2022 Сербия попала в одну группу с Азербайджаном.