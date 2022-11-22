Вратарь сборной Ирана пропустит матчи ЧМ

Вратарь сборной Ирана Алирза Бейранванда, получивший травму в матче с командой Англии на чемпионате мира в Катаре, пропустит оставшиеся матчи в ЧМ

Вратарь сборной Ирана Алирза Бейранванда, получивший травму в матче с командой Англии на чемпионате мира в Катаре, пропустит оставшиеся матчи в ЧМ.

Как сообщает Report, 30-летний вратарь в результате столкновения с товарищем по команде потерял сознание. После оказания медицинской помощи голкипер продолжил игру, но спустя минуту упал на газон и попросил замену.

Матч группы В завершился разгромным поражением сборной Ирана со счетом 2:6.

25 ноября сборной Ирана предстоит сыграть с Уэльсом, а в заключительном матче группового этапа 29 ноября иранцы встретятся со сборной США.