О нас

Вратарь сборной Германии сломал ногу 

Вратарь сборной Германии сломал ногу  Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу в отпуске и выбыл до конца сезона.
Футбол
10 декабря 2022 г. 16:05
Вратарь сборной Германии сломал ногу 

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу в отпуске и выбыл до конца сезона.

Как сообщает Report, 36-летний футболист находился в отпуске после вылета сборной Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Нойер получил перелом ноги, катаясь на лыжах. Вратаря уже прооперировали. Теперь он не сыграет до конца сезона.

В текущем сезоне Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую "Баварию", в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл на ноль. На турнире в Катаре голкипер защищал ворота немецкой сборной во всех трех матчах группового этапа, пропустив четыре мяча.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniya millisinin əsas qapıçısı ayağı sındığı üçün mövsümü başa vurub

Другие новости из категории

Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал покидает свой пост
Главный тренер Нидерландов Луи ван Гал покидает свой пост
10 декабря 2022 г. 04:21
Тренер сборной Бразилии объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ
Тренер сборной Бразилии объявил об уходе с поста после вылета команды с ЧМ
10 декабря 2022 г. 00:10
УЕФА произвел выплаты азербайджанским клубам
УЕФА произвел выплаты азербайджанским клубам
9 декабря 2022 г. 16:10
Карабах и Нефтчи оштрафованы из-за поведения болельщиков
"Карабах" и "Нефтчи" оштрафованы из-за поведения болельщиков
9 декабря 2022 г. 15:02
Чемпионат Европы: Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана
Чемпионат Европы: Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана
9 декабря 2022 г. 11:08
Кубок Азербайджана: Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала
Кубок Азербайджана: Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала
9 декабря 2022 г. 07:35
Президент ПСЖ: Месси хочет остаться в клубе
Президент ПСЖ: Месси хочет остаться в клубе
9 декабря 2022 г. 02:09
Гурбан Гурбанов про игру с Габалой: Это был настоящий кубковый матч
Гурбан Гурбанов про игру с "Габалой": Это был настоящий кубковый матч
8 декабря 2022 г. 22:58
Главный тренер Габалы: Я наслаждался игрой с Карабахом
Главный тренер "Габалы": Я наслаждался игрой с "Карабахом"
8 декабря 2022 г. 22:52
Кубок Азербайджана: В матче Карабах - Габала зафиксирована результативная ничья
Кубок Азербайджана: В матче "Карабах" - "Габала" зафиксирована результативная ничья
8 декабря 2022 г. 22:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi