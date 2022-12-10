Вратарь сборной Германии сломал ногу

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу в отпуске и выбыл до конца сезона.

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу в отпуске и выбыл до конца сезона.

Как сообщает Report, 36-летний футболист находился в отпуске после вылета сборной Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Нойер получил перелом ноги, катаясь на лыжах. Вратаря уже прооперировали. Теперь он не сыграет до конца сезона.

В текущем сезоне Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую "Баварию", в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл на ноль. На турнире в Катаре голкипер защищал ворота немецкой сборной во всех трех матчах группового этапа, пропустив четыре мяча.