Вратарь сборной Германии получил травму

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Вратарь национальной сборной Германии по футболу и клуба "Бавария" Мануэль Нойер получил травму на ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с испанским "Реал Мадридом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Мюнхена, 31-летний голкипер сломал левую ногу. Он получил травму во время гола, забитого на 105-й минуте капитаном "королевского клуба" Криштиану Роналду.

После прохождения в Мюнхене медицинского обследования, Нойеру назначат лечение.

Отметим, что "Бавария" проиграла "Реал Мадриду" в ходе дополнительного времени – 2:4.

Из-за травмы Мануэль Нойер также не смог участвовать в состоявшемся 26 марта в Баку отборочном групповом раунде сборной Германии против национальной сборной Азербайджана чемпионата мира 2018 года. Повторная встреча команд пройдет 8 октября в городе Кайзерслаутерне.