Вратарь сборной Бразилии попал в историю современного футбола

Вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер попал в историю современного футбола

Вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер попал в историю современного футбола

Как передает Report, 30-летний голкипер стал первым игроком в современной истории футбола, которого дважды удаляли с поля, и в обоих случаях решение было отменено.

В матче 15-го тура отборочного этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Эквадора сыграла вничью с Бразилией - 1:1. На 31-й минуте арбитр показал красную карточку голкиперу сборной Бразилии Алисону Бекеру, однако после просмотра видеоповтора изменил свое решение.

Второй раз судья показал Бекеру красную в дополнительное время, но также отменил ее после просмотра VAR.

Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Сборная Эквадора, в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 24 очка.