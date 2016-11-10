Вратарь сборной Азербайджана: Одно очко может быть хорошим результатом

Северная Ирландия. Белфаст. 10 ноября. REPORT.AZ/ "В матче с Северной Ирландией даже одно очко является для нас хорошим результатом. 7 очков, собранных нами в трех прошедших без поражения играх, также придали команде дополнительный стимул. Верим, что вернемся хотя бы с одним очком".

Об этом командированному в Белфаст корреспонденту Report заявил вратарь сборной Азербайджана по футболу Салахат Агаев.

С.Агаев также коснулся предстоящего завтра матча с Северной Ирландией в отборочном этапе чемпионата мира 2018 года. Он заявил, что в составе команды-соперницы много сильных футболистов: "Упоминая Северную Ирландию мы вспоминаем британский футбол. Вам известно, что между британским и азербайджанским футболом есть большая разница. Чемпионаты с их участием отличаются от чемпионатов, в которых играем мы. Они обладают преимуществом, так как играют дома. С этой точки зрения могу сказать, что одно очко может быть для нас хорошим результатом. Мы можем добиться этого".

Отметим, что предстоящий 11 ноября матч между Северной Ирландией и Азербайджаном начнется в 23:45 по бакинскому времени.