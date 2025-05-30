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Вратарь сборной Азербайджана: Мы думаем только о победе в финале

Вратарь сборной Азербайджана: Мы думаем только о победе в финале Вратарь сборной Азербайджана мини-футболу Агасеид Гасымов заявил, что счастлив выйти в финал чемпионата мира.
Футбол
30 мая 2025 г. 22:21
Вратарь сборной Азербайджана: Мы думаем только о победе в финале

Вратарь сборной Азербайджана мини-футболу Агасеид Гасымов заявил, что счастлив выйти в финал чемпионата мира.

Как сообщает Report, после полуфинальной игры, в которой азербайджанские футболисты одолели соперников из Черногории со счетом 2:1, А.Гасымов поделился с журналистами своими впечатлениями.

"До чемпионства остается одна игра. Мы не думаем ни о чем, кроме победы. После вчерашнего матча с Англией в команде была небольшая усталость. Тем не менее, мы достойно справились со своей задачей. Забивать гол - очень приятное чувство. Главное, чтобы наша сборная победила. Каждый из нас работает для этого", - сказал он.

Отметим, что сборная Азербайджана вышла в финал, одолев Черногорию в полуфинале со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin qapıçısı: "Finalda qələbədən başqa nəticə düşünmürük"

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