Вратарь сборной Азербайджана: Мы думаем только о победе в финале

Вратарь сборной Азербайджана мини-футболу Агасеид Гасымов заявил, что счастлив выйти в финал чемпионата мира.
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"До чемпионства остается одна игра. Мы не думаем ни о чем, кроме победы. После вчерашнего матча с Англией в команде была небольшая усталость. Тем не менее, мы достойно справились со своей задачей. Забивать гол - очень приятное чувство. Главное, чтобы наша сборная победила. Каждый из нас работает для этого", - сказал он.
Отметим, что сборная Азербайджана вышла в финал, одолев Черногорию в полуфинале со счетом 2:1.