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Вратарь ПСЖ Серхио Рико вышел из комы

Вратарь ПСЖ Серхио Рико вышел из комы Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы.
Футбол
19 июня 2023 г. 18:40
Вратарь ПСЖ Серхио Рико вышел из комы

Вратарь "ПСЖ" Серхио Рико вышел из комы.

Как передает Report со ссылкой на Спорт-экспресс, об этом сообщает Telecinco.

Футболист был выведен из медикаментозной комы. При этом о его состоянии сейчас не сообщается. Семья голкипера попросила больницу не давать никаких комментариев по поводу состояния его здоровья.

Напомним, что 28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг.

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