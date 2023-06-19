Вратарь ПСЖ Серхио Рико вышел из комы

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вышел из комы.

Вратарь "ПСЖ" Серхио Рико вышел из комы.

Как передает Report со ссылкой на Спорт-экспресс, об этом сообщает Telecinco.

Футболист был выведен из медикаментозной комы. При этом о его состоянии сейчас не сообщается. Семья голкипера попросила больницу не давать никаких комментариев по поводу состояния его здоровья.

Напомним, что 28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг.