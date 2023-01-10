Вратарь "Нефтчи": Мы порадуем болельщиков во второй половине сезона

"Надеюсь, что во второй половине сезона мы порадуем болельщиков".
Как сообщает Report, об этом сказал футболист "Нефтчи" Иван Бркич в заявлении телевидению клуба.
Оценивая проходящие в Турции зимние сборы, хорватский вратарь выразил надежду на хорошую игру во второй половине сезона. 28-летний голкипер подчеркнул, что для них также важна поддержка болельщиков: "У нас есть все условия, чтобы сосредоточиться только на футболе. Мы много работаем, и это отлично. Болельщики для нас как 12-й игрок. Нам очень нравится, что они поддерживают нашу команду с трибун".
Отметим, что сегодня "Нефтчи" проведет первый товарищеский матч против представителя Венгрии - клуба "Вашаш". Матч в Анталии начнется в 18:00 по бакинскому времени.