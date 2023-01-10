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Вратарь "Нефтчи": Мы порадуем болельщиков во второй половине сезона

Вратарь "Нефтчи": Мы порадуем болельщиков во второй половине сезона "Надеюсь, что во второй половине сезона мы порадуем болельщиков".
Футбол
10 января 2023 г. 09:38
Вратарь Нефтчи: Мы порадуем болельщиков во второй половине сезона

"Надеюсь, что во второй половине сезона мы порадуем болельщиков".

Как сообщает Report, об этом сказал футболист "Нефтчи" Иван Бркич в заявлении телевидению клуба.

Оценивая проходящие в Турции зимние сборы, хорватский вратарь выразил надежду на хорошую игру во второй половине сезона. 28-летний голкипер подчеркнул, что для них также важна поддержка болельщиков: "У нас есть все условия, чтобы сосредоточиться только на футболе. Мы много работаем, и это отлично. Болельщики для нас как 12-й игрок. Нам очень нравится, что они поддерживают нашу команду с трибун".

Отметим, что сегодня "Нефтчи" проведет первый товарищеский матч против представителя Венгрии - клуба "Вашаш". Матч в Анталии начнется в 18:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi”nin xorvatiyalı qapıçısı: “İkinci yarıda azarkeşləri sevindirəcəyik”

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