Вратарь "Нефтчи": Мы порадуем болельщиков во второй половине сезона

"Надеюсь, что во второй половине сезона мы порадуем болельщиков".

"Надеюсь, что во второй половине сезона мы порадуем болельщиков".

Как сообщает Report, об этом сказал футболист "Нефтчи" Иван Бркич в заявлении телевидению клуба.

Оценивая проходящие в Турции зимние сборы, хорватский вратарь выразил надежду на хорошую игру во второй половине сезона. 28-летний голкипер подчеркнул, что для них также важна поддержка болельщиков: "У нас есть все условия, чтобы сосредоточиться только на футболе. Мы много работаем, и это отлично. Болельщики для нас как 12-й игрок. Нам очень нравится, что они поддерживают нашу команду с трибун".

Отметим, что сегодня "Нефтчи" проведет первый товарищеский матч против представителя Венгрии - клуба "Вашаш". Матч в Анталии начнется в 18:00 по бакинскому времени.