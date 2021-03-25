Вратарь нашей сборной был признан лучшим игроком матча с Португалией

Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев признан лучшим игроком отборочного матча чемпионата мира 2022 года, в котором Португалия выиграла со счетом 1:0

Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев признан лучшим игроком отборочного матча чемпионата мира 2022 года, в котором Португалия выиграла со счетом 1:0.

Как сообщает Report, Whoscored удостоил 27-летнего голкипера этого звания за отбитые мячи.

Из 29 ударов португальской сборной 15 пришлись в штангу, 8 - оказались неточными. 6 ударов были заблокированы футболистами.

Магомедалиев был признан лучшим игроком встречи с 8,1 очками.

Португалия выиграла у сборной Азербайджана на 36-й минуте благодаря автоголу Максима Медведева.