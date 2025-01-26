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Вратарь "Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ по числу результативных передач

Вратарь "Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ по числу результативных передач Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес отдал пятую результативную передачу в английской Премьер-лиге за период своих выступлений в турнире.
Футбол
26 января 2025 г. 12:13
Вратарь Манчестер Сити повторил рекорд АПЛ по числу результативных передач

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес отдал пятую результативную передачу в английской Премьер-лиге за период своих выступлений в турнире.

Как сообщает Report со ссылкой на Squawka, это произошло в матче 23-го тура соревнования с "Челси" (3:1).

Бразильский футболист повторил рекорд чемпионата Англии по количеству результативных передач среди вратарей. Ранее единственным голкипером, отдавшим пять ассистов в АПЛ, был экс-футболист "Тоттенхэма" и "Лидса" Пол Робинсон.

Результативная передача в матче с "Челси" стала второй для 31-летнего вратаря в нынешнем сезоне АПЛ. До этого Эдерсон сделал ассист в игре 4-го тура с "Брентфордом" (2:1).

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti"nin qapıçısı Premyer Liqada rekordu təkrarlayıb

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