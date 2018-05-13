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    Вратарь "Манчестер Сити" попал в Книгу рекордов Гиннесса

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса.

    Как передает Report, голкипер во время тренировки выбил мяч с рук на расстояние 75,35 м, что стало абсолютным рекордом.

    Отмечается, что Эдерсон выполнил удар с третьей попытки.

    Ранее "Манчестер Сити" стал единоличным рекордсменом Английской премьер-лиги (АПЛ) по победам и очкам в одном чемпионате, а также клуб установил рекорд по количеству голов за один сезон.

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