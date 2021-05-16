Вратарь "Ливерпуля" посвятил забитый гол покойному отцу

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер прокомментировал волевую победу своей команды в матче 36-го тура АПЛ с "Вест Бромвичем" (2:1), в котором он забил победный гол

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер прокомментировал волевую победу своей команды в матче 36-го тура АПЛ с "Вест Бромвичем" (2:1), в котором он забил победный гол.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Я был слишком эмоционален в последний месяц. Со мной и моей семьей произошло много всего, но футбол — это моя жизнь. Я играл со своим отцом сколько себя помню.

Я хотел бы, что он был с нами, чтобы увидеть это, но я уверен, что он на небесах рядом с Богом и сейчас празднует мой гол с ним. Посвящаю этот гол ему, всей моей семье, моей команде.

Иногда вы боретесь, и ничего не происходит. Я очень рад помочь нашей команде в атаке, потому что мы боремся все вместе и у нас есть важная цель — достичь Лиги чемпионов. Не так давно мы выиграли её, но в этом турнире всё начинается с того, что в него надо попасть.

Я не могу быть счастливее, чем сейчас", - заявил 28-летний бразилец.