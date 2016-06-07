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    ​Вратарь "Карабаха" завоевал кубок в составе сборной Боснии и Герцеговины - ВИДЕО

    Ибрагим Шехич вошел в основной состав и на финальном матче

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Вратарь футбольного клуба "Карабах" Ибрагим Шехич завоевал в составе сборной Боснии и Герцеговины кубок Кирин.

    Как сообщает Report, на прошедшем в Японии финальном турнире команда 28-летнего голкипера одержала победу над сборной страны организатора - 2:1.

    На 28-й минуте Шехич не смог помешать удару Хироси Киетакэ. Однако, спустя минуту Милан Джурич принес команде равенство, забив гол на 66-й минуте.

    Отметим, что на третьем месте Дания, одержавшая победу над Болгарией - 4:0. 

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