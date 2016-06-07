​Вратарь "Карабаха" завоевал кубок в составе сборной Боснии и Герцеговины - ВИДЕО

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Вратарь футбольного клуба "Карабах" Ибрагим Шехич завоевал в составе сборной Боснии и Герцеговины кубок Кирин.

Как сообщает Report, на прошедшем в Японии финальном турнире команда 28-летнего голкипера одержала победу над сборной страны организатора - 2:1.

На 28-й минуте Шехич не смог помешать удару Хироси Киетакэ. Однако, спустя минуту Милан Джурич принес команде равенство, забив гол на 66-й минуте.

Отметим, что на третьем месте Дания, одержавшая победу над Болгарией - 4:0.