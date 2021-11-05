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Вратарь "Карабаха": "Мы устали проигрывать в составе сборной"

Вратарь "Карабаха": "Мы устали проигрывать в составе сборной" 10:18
Футбол
5 ноября 2021 г. 10:56
Вратарь Карабаха: Мы устали проигрывать в составе сборной

"Я ни минуты не сомневался в нашей победе. Даже пропусти я мяч, был уверен, что мои товарищи по команде забьют победный гол".

Об этом в интервью Report заявил вратарь "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев во время церемонии встречи в Международном аэропорту Гейдара Алиева после матча IV тура Лиги конференций УЕФА. По словам 27-летнего голкипера, выступающего за сборную Азербайджана, еще рано думать о последних 2 матчах в группе: "У нас еще есть время до встречи с "Омонией" в Баку и с "Базелем" в Швейцарии. На выходных мы сыграем важный матч чемпионата страны с "Сумгайытом". Затем проведем встречи, не менее важные для сборной Азербайджана. Нужно поддержать сборную, мы устали проигрывать".

Отметим, что по итогам четырех туров "Карабах" возглавляет группу H с 10 очками в активе. На втором месте расположился швейцарский "Базель" с 8 очками.

11 ноября сборная Азербайджана проведет на Бакинском Олимпийском стадионе отборочный матч чемпионата мира со сборной Люксембурга, а 14 ноября - товарищеский матч со сборной Катара. "Карабах" встретится с "Омонией" 25 ноября, а с "Базелем" - 9 декабря.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın qapıçısı: "Milli komandada uduzmaqdan yorulmuşuq"

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