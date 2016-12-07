Вратарь "Фиорентины": Для "Карабаха" встреча будет трудной

Баку. 7 декабря.REPORT.AZ/ ""Карабах" - сильная команда. Однако, мы ничего не боимся".

Как сообщает Report, об этом заявил вратарь итальянского клуба "Фиорентина" Чиприан Тэтэрушану.

Член команды, которая встретится в Баку с "Карабахом" в последнем VI туре группового этапа Лиги Европы, заявил: "Завтрашний матч будет нелегким. Вдобавок, для "Карабаха" встреча также будет довольно сложной. На каждую встречу мы выходим для победы".

Он заявил, что они не боятся матча с "Карабахом": "Мы вышли на матч с ПАОК, чтобы одержать победу. У нас были большие возможности для гола, однако соперник воспользовался представившимся шансом и одержал победу. Сейчас "Фиорентина" переживает хороший период, так как является лидером группового этапа Лиги Европы. Матч с "Карабахом" нас не пугает. В футболе бывает всякое и какое-то сравнение неуместно. Завтра нам предстоит встреча с командой, которую мы обыграли с большой разницей в счете".