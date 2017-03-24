Вратарь Джанлуиджи Буффон провел 1000-й матч в карьере

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Вратарь сборной Италии и футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон провел 1000-й матч в карьере.

Как передает Report, юбилейной для 39-летнего вратаря стала встреча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в составе сборной Италии против команды Албании.

Всего за национальную сборную он сыграл 168 матчей, также в его активе 612 игр в составе "Ювентуса" и 220 - "Пармы".

Буффон начал игровую карьеру в 1995 году в "Парме", в составе которой стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка УЕФА. В 2001 году он перешел в туринский "Ювентус", который заплатил за него €54 млн, сделав самым дорогим вратарем в истории футбола. В составе "Ювентуса" Буффон стал семикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, пятикратным обладателем Суперкубка Италии, двукратным финалистом Лиги чемпионов.

В составе сборной Италии голкипер стал чемпионом мира 2006 года, вице-чемпионом Европы 2012 года. Буффон является рекордсменом по числу матчей в составе национальной команды Италии.