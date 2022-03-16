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Вратарь дортмундской "Боруссии" продолжит карьеру в МЛС

Вратарь дортмундской "Боруссии" продолжит карьеру в МЛС Голкипер дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки продолжит карьеру в клубе из МЛС.
Футбол
16 марта 2022 г. 19:29
Вратарь дортмундской Боруссии продолжит карьеру в МЛС

Голкипер дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки продолжит карьеру в клубе из МЛС.

Как передает Report, 31-летний швейцарец достиг устной договоренности о переходе в "Сент-Луис".

На этой неделе футболист подпишет контракт с клубом, после чего будет официально объявлено о трансфере.

Роман Бюрки - воспитанник швейцарского "Янг Бойз". Голкипер перешел в "Боруссию" летом 2015 года из "Фрайбурга". Соглашение с 31-летним вратарем было рассчитано до 2023 года. В этом сезоне Бюрки ни разу не появился на поле.

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