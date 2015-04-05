Вратарь "Челси" пропустил гол с 60 метров

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Вратарь лондонского "Челси" Тибо Куртуа пропустил гол с 60 метров в матче 31-го тура чемпионата Англии со "Сток Сити". Автором забитого мяча стал полузащитник Чарли Адам. Об этом сообщается в официальном микроблоге английской премьер-лиги в Twitter.

Эпизод произошел на 44-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу "Челси". Футболисты "Стока" перехватили мяч на своей половине поля, и Джонатан Уолтерс отдал передачу на Адама. Тот заметил, что Куртуа вышел из ворот на значительное расстояние и пробил с дистанции 65 ярдов (почти 60 метров). Бельгийский голкипер, возвращаясь к воротам, успел в прыжке зацепить мяч, но не смог спасти свою команду от гола, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Матч в итоге завершился со счетом 2:1 в пользу лондонцев. Голы в составе "Челси" забили полузащитник Эден Азар (с пенальти, 39-я минута) и форвард Лоик Реми (62-я минута).