​Вратарь "Челси": Футболистам и болельщикам понравится финал в Баку

"Мы рады, что вышли в финал. Оба матча с "Айнтрахтом" в полуфинале были жесткими, и теперь нам предстоит преодолеть последнее препятствие".

Как сообщает Report, об этом вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага сказал официальному сайту клуба, говоря о финальном матче Лиги Европы УЕФА против "Арсенала" в Баку.

25-летний голкипер добавил, что игрокам и болельщикам понравится финал: "Это будет сложная игра. В дерби и финале может произойти все, что угодно. Мы будем бороться, чтобы выиграть титул. Если мы возьмем трофей, это будет лучшей победой "Челси"".

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские "Челси" и "Арсенал".