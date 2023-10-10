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Вратарь "Баварии" возвращается на футбольное поле

Вратарь "Баварии" возвращается на футбольное поле Мануэль Нойер, вратарь сборной Германии и клуба “Бавария”, спустя долгое время возвращается на футбольное поле.
Футбол
10 октября 2023 г. 09:24
Вратарь Баварии возвращается на футбольное поле

Мануэль Нойер, вратарь сборной Германии и клуба “Бавария”, спустя долгое время возвращается на футбольное поле.

Как передает Report, об этом в соцсети написал журналист Флориан Плеттенберг.

По его словам, 37-летний вратарь может принять участие в следующем туре Бундеслиги против “Майнца 05” 21 октября или в матче Лиги Чемпионов против “Галатасарая” 24 октября. Если он не появится в этих играх, то будет защищать ворота во встрече с “Дармшадтом” 28 октября.

В декабре 2022 года Нойер получил перелом голени правой ноги во время катания на лыжах в районе Шпицингзее в Баварии, из-за чего ему пришлось пропустить оставшуюся часть сезона.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya"nın qapıçısı uzun müddətdən sonra yaşıl meydanlara qayıdır

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