Вратарь "Баварии" Нойер повторил достижение легенды "Реала" Касильяса

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер в матче с римским "Лацио" смог в 57-й раз не пропустить в матче Лиги чемпионов.

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер в матче с римским "Лацио" смог в 57-й раз не пропустить в матче Лиги чемпионов.

Как передает Report , по этому показателю он догнал легенду мадридского "Реала" Икера Касильяса. Теперь голкиперы делят первое место по этому показателю. Третью строчку занимает итальянец Джанлуиджи Буффон (52).

Встреча, которая состоялась в рамках 1/8 финала главного турнира Европы, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Томас Мюллер и Гарри Кейн, который оформил дубль.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Манчестер Сити". В решающем матче сезона-202/23 английский клуб обыграл итальянский "Интер". Встреча завершилась со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает второе место, набрав 54 очка. Лидирует в чемпионате "Байер", имея в активе 64 балла.

"Лацио" в чемпионате Италии идет на девятом месте, набрав 40 очков.