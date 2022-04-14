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Врачи Диего Марадоны предстанут перед судом

Врачи Диего Марадоны предстанут перед судом Врачам бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны предъявят обвинения в убийстве по неосторожности.
Футбол
14 апреля 2022 г. 18:49
Врачи Диего Марадоны предстанут перед судом

Врачам бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны предъявят обвинения в убийстве по неосторожности.

Как передает Report со ссылкой на France24, прокуратура потребовала, чтобы персонал, занимавшийся лечением Марадоны, предстал перед судом.

В правоохранительных органах заявили, что восемь медиков проявили халатность и оставили его без помощи во время домашней терапии. Их действия оценили как неадекватные и безрассудные. Если обвиняемые, среди которых медсестра, психолог, психиатр и нейрохирург, будут признаны виновными, им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности личного врача, а также медсестру, дежурившую в день смерти Марадоны, и начала расследование.

По данным медиков, Марадона умер в промежутке между 4 и 6 часами утра 25 ноября во сне, однако эта информация противоречит действиям врачей, прибывших на вызов, и показаниям свидетелей. Так, врач, который первым приехал к Марадоне, констатировал смерть в 13:15, до этого его пытались реанимировать на протяжении 45 минут.

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Версия на азербайджанском языке Maradonanın həkimləri mühakimə olunacaq

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