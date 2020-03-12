Азербайджанский футболист грузинского клуба: Врач всех осмотрел, больных игроков нет

"Сейчас я в Тбилиси. Ситуация нормальная, все в порядке. Приостановление чемпионата - шаг для предупреждения риска. Запрет не коснулся тренировок, через три дня тренировки будут восстановлены".

Этими мыслями с Report поделился азербайджанский футболист клуба "Самтредиа" Ниджат Гурбанов, говоря о приостановлении чемпионата страны из-за пандемии коронавирусной инфекции.

28-летний полузащитник сказал, что все в команде прошли медосмотр: "Врач осмотрел всех, ни у кого не обнаружено подозрительных симптомов, больных игроков нет".

Гурбанов подчеркнул, что пока не думает возвращаться в Азербайджан: "Вирус практически охватил весь мир. В Азербайджане нет серьезной опасности, как и в Грузии ситуация не опасна. Если будет опасность для жизни, я вернусь".

Футболист сказал, что соблюдает правила гигиены для защиты от вируса.

Ниджат Гурбанов, некогда носивший в Азербайджане форму клубов "Симург", "Нефтчи", АЗАЛ, "Зиря", "Кяпяз" и "Сумгайыт", с лета прошлого года выступает в "Самтредиа".