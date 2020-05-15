Врач сборной: Нас информируют в случае выявления COVID-19 у футболистов

"По имеющимся у меня сведениям, все клубы Премьер-лиги ведут переговоры с различными клиниками, для того, чтобы члены их команд прошли тесты на коронавирус (COVID-19)".

Об этом Report сказал врач сборной Азербайджана по футболу Вячеслав Хоменко.

Украинский специалист отметил, что в клубах уже стартовал соответствующий процесс: "Тесты будут охватывать членов команды – футболистов и тренеров".

Хоменко выразил надежду, что команды не столкнутся с фактом заражения вирусом: "Однако, если будет факт заражения, мы получим информацию через какой-либо клуб или больницу".

По словам врача, он сам не будет непосредственно участвовать в процессе тестирования.