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Врач сборной Азербайджана спасла пассажира самолета

Врач сборной Азербайджана спасла пассажира самолета Врач женской сборной Азербайджана по футболу спасла пассажира, состояние которого ухудшилось во время полета в Стамбул.
Футбол
29 августа 2022 г. 16:44
Врач сборной Азербайджана спасла пассажира самолета

Врач женской сборной Азербайджана по футболу спасла пассажира, состояние которого ухудшилось во время полета в Стамбул.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня в 11:45 по бакинскому времени в направлявшемся из Баку в Стамбул самолете Турецких авиалиний.

Через два часа после вылета пассажир почувствовал недомогание.

Этим же рейсом в Мальту летела и сборная Азербайджана по футболу, врач команды Лала Ибрагимова оказала пассажиру первую помощь, после чего его состояние нормализовалось.

После приземления самолета в Стамбуле, пассажир был доставлен в одну из клиник.

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