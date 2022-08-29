Врач сборной Азербайджана спасла пассажира самолета

Врач женской сборной Азербайджана по футболу спасла пассажира, состояние которого ухудшилось во время полета в Стамбул.

Врач женской сборной Азербайджана по футболу спасла пассажира, состояние которого ухудшилось во время полета в Стамбул.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня в 11:45 по бакинскому времени в направлявшемся из Баку в Стамбул самолете Турецких авиалиний.

Через два часа после вылета пассажир почувствовал недомогание.

Этим же рейсом в Мальту летела и сборная Азербайджана по футболу, врач команды Лала Ибрагимова оказала пассажиру первую помощь, после чего его состояние нормализовалось.

После приземления самолета в Стамбуле, пассажир был доставлен в одну из клиник.