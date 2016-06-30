​Впредь с "Анжи" будет работать бывший главный тренер чешской сборной

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Анжи" представил своего нового главного тренера.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт махачкалинского клуба, с командой будет работать чешский специалист Павел Врба.

Ему также будут помогать соотечественники Душан Фитцель, Александр Бокий и Мартин Тихачек.

Отметим, что П.Врба работал с чешской сборной с 2014 года. Он вместе с командой завоевал путевку на ЕВРО-2016. Проиграв в матче с Турцией в группе Д за третье место, Чехия закончила свое выступление на чемпионате Европы.