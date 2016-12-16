Впервые за историю турецкого футбола 5 бывших футболистов сборной будут управлять клубом

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В истории турецкого спорта сделано новшество.

Как сообщает Report, бывшие футболисты Умит Давала, Йылдырай Баштюрк, Омар Эрдоган, Джихан Хасполатлы и Мурат Эрдоган будут управлять выступающим во II Лиге "Тузласпор".

Была достигнута договоренность между указанными лицами, председателем муниципалитета Тузла Шади Язычы и президентом клуба Ахметом Чабук. Й.Баштюрк не смог присутствовать на встрече, так как находился за пределами страны. Чтобы поддержать друзей, на встрече также участвовал футболист "Галатасарая" Хамит Алтынтоп.

На первом заседании клуба управление было передано бывшим футболистам.

Отметим, что "Тузласпор" был создан в 1954 году. С 2011 года клуб находится в распоряжении нынешнего руководства. Команда, выступавшая в сезоне 2011/2012 в межрегиональной любительской лиге, в очередном сезоне прошла III Лигу, став чемпионом 11-й группы. Ставшая в сезоне 2014/2015 чемпионом в I группе "Тузласпор" впервые за историю существования получила право на участие во II Лиге. В том сезоне команда прошла в 1/8 финала кубка страны.