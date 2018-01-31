Впервые в мире трансфер футболиста оформлен виртуальной валютой

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Представляющий турецкий город Сакарья любительский футбольный клуб "Харунустаспор" оформил трансфер футболиста виртуальной валютой.

Как сообщает Report, трансфер 22-летнего игрока "Карасу Кюльтюрспор" Омара Фарука Кыроглу для второй половины сезона оформлен за 0,0524 биткоинов (440 евро).

По словам президента "Харунустаспор" Халдуна Шехита, они реализовали этот трансфер, чтобы прославиться в стране и мире: "Впервые в Турции и мире мы заключили контракт с биткоином. Мы гордимся этими успехами и знаем, что прославимся в Турции и пользующемся криптовалютой мире".