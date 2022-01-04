Впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил 21-летний игрок

В ходе матча между клубами "Осасуна" и "Атлетик" на стадионе "Эль-Садар" в Памплоне в рамках 19-го тура испанской Примеры впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил игрок, родившийся в 2000 году или позже.

В ходе матча между клубами "Осасуна" и "Атлетик" на стадионе "Эль-Садар" в Памплоне в рамках 19-го тура испанской Примеры впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил игрок, родившийся в 2000 году или позже.

Как сообщает Report, "Атлетик" одержал победу со счетом 3:1, все три гола команды были забиты 21-летним полузащитником команды Ойаном Сансетом.

Сансет является воспитанником баскского клуба, в этом сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

После 20 сыгранных матчей "Атлетик" с 27 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.