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Впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил 21-летний игрок

Впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил 21-летний игрок В ходе матча между клубами "Осасуна" и "Атлетик" на стадионе "Эль-Садар" в Памплоне в рамках 19-го тура испанской Примеры впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил игрок, родившийся в 2000 году или позже.
Футбол
4 января 2022 г. 10:10
Впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил 21-летний игрок

В ходе матча между клубами "Осасуна" и "Атлетик" на стадионе "Эль-Садар" в Памплоне в рамках 19-го тура испанской Примеры впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил игрок, родившийся в 2000 году или позже.

Как сообщает Report, "Атлетик" одержал победу со счетом 3:1, все три гола команды были забиты 21-летним полузащитником команды Ойаном Сансетом.

Сансет является воспитанником баскского клуба, в этом сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

После 20 сыгранных матчей "Атлетик" с 27 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоLa Liqada tarixi hadisə: 21 yaşlı futbolçu het-trik edib

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