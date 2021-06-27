Впервые в истории ЕВРО футболиста удалили после просмотра видеоповтора

Российский арбитр Сергей Карасев впервые в истории чемпионата Европы удалил футболиста после видеопросмотра.
Как сообщает Report, Карасев показал красную карточку защитнику сборной Нидерландов Матейсу де Лигту в матче 1/8 финала Евро против команды Чехии.
Де Лигт сыграл рукой и не позволил нападающему чехов Патрику Шику выйти один на один. После видеопросмотра судья расценил действия защитника как фол последней надежды.
Отметим, что на данный момент сборная Чехии ведет с минимальным счетом благодаря голу Томаша Голеша на 68-ой минуте.