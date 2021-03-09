Впервые Футбольную ассоциацию Англии может возглавить женщина

Футбольная ассоциации Англии намерена назначить главой организации Дебби Хьюитт - первую женщину на этот пост за всю 157-летнюю историю организации

Футбольная ассоциации Англии (FA) намерена назначить главой организации Дебби Хьюитт - первую женщину на этот пост за всю 157-летнюю историю организации. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Times.

Бывший исполнительный директор Королевского автоклуба Великобритании (Royal Automobile Club - RAC) 57-летняя Хьюитт лидирует в коротком списке кандидатов на эту должность с ежегодным окладом 190 тыс. фунтов (263 тыс. долларов США).

Хьюитт - большая поклонница клуба "Ливерпуль", и как ожидается, она возглавит процесс подачи совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение чемпионата мира 2030 года.

В ноябре прошлого года эту должность покинул 63-летний Грег Кларк из-за конфликта на расовой почве. В речи о расизме в футболе он использовал словосочетание "цветные футболисты", что вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Позднее Кларк принес извинения за свои слова.