Впервые в истории в 1/8 финала ЛЧ сыграют только клубы топ-5 чемпионатов Европы - ФОТО - ВИДЕО

В 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов по футболу сыграют исключительно клубы пяти ведущих европейских чемпионатов.

Как передает Report, подобное случилось впервые в истории турнира.

Последним на путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов не из представителей пяти ведущих первенств Европы претендовали донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо". Однако чемпионы Украины и Хорватии свои матчи заключительного тура группового этапа проиграли соответственно "Аталанте" (0:3) и "Манчестер Сити" (1:4). Последние и вышли из группы C в следующую стадию турнира.

Отметим, что единственный представитель Турции в Лиге чемпионов стамбульский "Галатасарай" с крупным счетом уступил в Париже французскому ПСЖ, тем самым потеряв последние надежды выступить в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее в 1/8 финала вышли "ПСЖ", "Реал", "Бавария", "Тоттенхэм Хотспур", "Манчестер Сити", "Аталанта", "Ювентус", "Ливерпуль", "Наполи", "Барселона", дортмундская "Боруссия", "Лейпциг", "Лион", "Челси" и "Валенсия".