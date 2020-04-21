Впервые в истории меняется название стадиона "Барселоны"

Испанский клуб "Барселона" передает права на название стадиона "Камп Ноу" ("Kamp Nou") собственному фонду Barca Foundation.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба, Фонд займется поиском спонсора, который получит право на имя арены на один сезон - 2020/21. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Таким образом, стадион получит спонсорское название впервые в своей истории.

Отметим, что "Камп Ноу" был открыт в 1957 году. Его вместимость составляет 99 354 зрителя.