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Возросли трансферные ставки большинства футболистов сборной Азербайджана

Возросли трансферные ставки большинства футболистов сборной Азербайджана Обнародованы новые трансферные ставки футболистов, выступающих за сборную Азербайджана.
Футбол
5 января 2022 г. 11:12
Возросли трансферные ставки большинства футболистов сборной Азербайджана
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Обнародованы новые трансферные ставки футболистов, выступающих за сборную Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Transfermarkt, стоимость большинства игроков сборной возросла по сравнению с 2021 годом.

Среди приведенных в списке 24 футболистов упала лишь тарифная ставка защитника "Сумгайыта" Теллура Муталлимова (с 450 до 400 тысяч евро).

Стоимость вратаря "Карабаха" Шахрудина Магомедалиева возросла на 300 тысяч евро, составив 800 тысяч евро. Изменения коснулись и форвардов "скакунов" Рамиля Шейдаева и Рустама Ахмедзаде. Стоимость Шейдаева выросла с 450 тыс. до 600 тыс. евро, а Ахмедзаде - с 200 тыс. до 300 тыс. евро.

Трансферная стоимость голкипера "Зиря" Мехти Джаннатова увеличилась на 100 тысяч евро, составив 500 тысяч. Стоимость 19-летнего защитника "орлов" Джалала Гусейнова возросла от 150 до 300 тысяч евро. На 100 тысяч евро выросли тарифные ставки и его товарища по команде - Джошгуна Диниева, составив 450 тысяч евро.

Трансферная стоимость защитника "Нефтчи" Мерта Челика возросла с 250 тысяч до 350 тысяч евро, нового трансфера "черно-белых" Азера Салаха - с 350 тысяч до 400 тысяч евро. Стоимость капитана последнего чемпиона страны Эмина Махмудова выросла с 1 до 1,2 миллиона евро.

Стоимость Антона Кривоцюка, выступающего за польскую команду "Висла", возросла с 800 тысяч до 1 миллиона евро. Также возросли трансферные ставки легионера Рената Дадашова. Стоимость 23-летнего нападающего, который по контракту принадлежит английскому "Вулверхэмптону" и выступает за португальскую "Тонделу" на правах аренды, выросла со 100 тысяч евро до 400 тысяч евро.

Изменений в цене других футболистов сборной не произошло.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisində əksər futbolçuların transfer qiymətləri artıb - SİYAHI

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