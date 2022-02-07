Сегодня возобновляются матчи премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, вторая половина сезона 2021/2022 начнется двумя встречами XV тура.
В центральном матче тура "Карабах", возглавляющий турнирную таблицу с 33 очками, и "Нефтчи", занимающий третье место с 22 очками, выяснят между собой отношения. Игра, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 19:00.
Это будет 86-й поединок команд в премьер-лиге, в 32 из которых побеждала агдамская команда, а 23 столичный клуб.
Премьер-лига Азербайджана
XV тур
7 февраля (понедельник)
16:00. "Кешля" - "Зиря"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Нахид Алиев, Рахман Имами, Алияр Агаев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
АСК Арена.
19:00. "Нефтчи" - "Карабах"
Судьи: Кямал Умудлу, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Бакселл Арена.
Отметим, что тур завершится матчами "Сабах" - "Габала" и "Сабаил" - "Сумгайыт", которые пройдут 8 февраля.