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Возобновляются матчи премьер-лиги Азербайджана

Возобновляются матчи премьер-лиги Азербайджана Сегодня возобновляются матчи премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
7 февраля 2022 г. 07:33
Возобновляются матчи премьер-лиги Азербайджана

Сегодня возобновляются матчи премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, вторая половина сезона 2021/2022 начнется двумя встречами XV тура.

В центральном матче тура "Карабах", возглавляющий турнирную таблицу с 33 очками, и "Нефтчи", занимающий третье место с 22 очками, выяснят между собой отношения. Игра, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 19:00.

Это будет 86-й поединок команд в премьер-лиге, в 32 из которых побеждала агдамская команда, а 23 столичный клуб.

Премьер-лига Азербайджана

XV тур

7 февраля (понедельник)

16:00. "Кешля" - "Зиря"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Нахид Алиев, Рахман Имами, Алияр Агаев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

АСК Арена.

19:00. "Нефтчи" - "Карабах"

Судьи: Кямал Умудлу, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

Бакселл Арена.

Отметим, что тур завершится матчами "Сабах" - "Габала" и "Сабаил" - "Сумгайыт", которые пройдут 8 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün "Neftçi" - "Qarabağ" oyunu keçiriləcək

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