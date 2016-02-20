Возле автобуса с игроками "Ювентуса" взорвали "бумажную бомбу"

https://report.az/storage/news/0470ba5a549fdd0921af24cb3bf20506/100036b0-1db2-4c16-9ce5-4c6d97eaf435_292.jpg
Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Перед встречей команд "Болонья" и "Ювентус" в итальянской Серии А произошел инцидент.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, автобус с футболистами подвергся нападению вблизи стадиона Ренато Далл’Ара.
Поклонники бросили самодельную бомбу из бумаги в сторону автобуса, которая взорвалась возле покидавших транспорт футболистов. Сообщается, что никто из футболистов не пострадал.
Отметим, что матч "Болонья"-"Ювентус" завершился вничью.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости