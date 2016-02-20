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    Возле автобуса с игроками "Ювентуса" взорвали "бумажную бомбу"

    Никто из футболистов не пострадал

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Перед встречей команд "Болонья" и "Ювентус" в итальянской Серии А произошел инцидент.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, автобус с футболистами подвергся нападению вблизи стадиона Ренато Далл’Ара.

    Поклонники бросили самодельную бомбу из бумаги в сторону автобуса, которая взорвалась возле покидавших транспорт футболистов. Сообщается, что никто из футболистов не пострадал.

    Отметим, что матч "Болонья"-"Ювентус" завершился вничью.

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