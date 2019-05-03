Восстановление перенесшего инфаркт известного вратаря займет 2-3 месяца

Стало известно время выписки испанского вратаря португальского "Порту" Икера Касильяса из больницы.

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, 37-летний голкипер вернется домой 4 мая.

Отмечается, что голкипер находится в хорошем состоянии. В течение следующих двух-трёх месяцев он будет восстанавливаться после перенесённого инфаркта. Пока неизвестно, сможет ли испанец продолжить спортивную карьеру.

Отметим, что в 1998 - 2015 годах бывший игрок сборной Испании Касильяс надевал на родине форму "Реал Мадрида". Уже четыре года он выступает в "Порту".