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Восстановление перенесшего инфаркт известного вратаря займет 2-3 месяца

Восстановление перенесшего инфаркт вратаря займет 2-3 месяца

Стало известно время выписки испанского вратаря португальского "Порту" Икера Касильяса из больницы. 

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, 37-летний голкипер вернется домой 4 мая.  

Отмечается, что голкипер находится в хорошем состоянии. В течение следующих двух-трёх месяцев он будет восстанавливаться после перенесённого инфаркта. Пока неизвестно, сможет ли испанец продолжить спортивную карьеру. 

Отметим, что в 1998 - 2015 годах бывший игрок сборной Испании Касильяс надевал на родине форму "Реал Мадрида". Уже четыре года он выступает в "Порту". 

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