Восстановление Мухаммеда Салаха займет две недели

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Восстановление нападающего сборной Египта по футболу Мохаммеда Салаха, который получил травму плечевых суставов, займет две недели и форвард сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года.

Как передает Report, написавший об этом на своей странице Facebook министр спорта Египта Халед Абд Ель-Азиз отметил, что М.Салах будет готовиться по специальной программе, чтобы окончательно восстановиться и быть готовым к участию в турнире.

Напомним, что нападающий английского «Ливерпуля» получил травму плеча после столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов, который закончился со счетом 3:1в пользу испанского клуба.