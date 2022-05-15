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Воспитанник «Барселоны» погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет

Воспитанник «Барселоны» погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет Аргентинский форвард Макси Ролон, чьим последним клубом в карьере был иракский «Аль-Дивания», погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет.
Футбол
15 мая 2022 г. 16:24
Воспитанник «Барселоны» погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет

Аргентинский форвард Макси Ролон, чьим последним клубом в карьере был иракский «Аль-Дивания», погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Goal.

Нападающий погиб вместе со своим братом. Автомобиль с игроком вылетел с дороги и врезался в дерево. В «Барселоне», чьим воспитанником был Ролон, подтвердили информацию.

Отметим, что Ролон находился в системе «Барселоны» с 2007 года. Он провел 24 матча за резервную команду каталонского клуба, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Футболист также выступал в Бразилии, Чили, Эквадоре.

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