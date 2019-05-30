Восемь футболистов "Челси" вошли в команду сезона Лиги Европы

Восемь футболистов победителя финала Лиги Европы в Баку - "Челси" вошли в символическую команду турнира на сезон 2018/2019.

Как сообщает Report, в составе лондонского клуба в список 18-ти игроков попали Кепа Аррисабалага, Давид Луис, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Оливье Жиру, Педро Родригес, Эден Азар.

Кроме того, в команде сезона Сеад Колашинац, Лоран Косельни, Пьер-Эмерик Обамеянг (все "Арсенал", Англия), Кевин Трапп, Данни да Коста, Филип Костич, Матео Хасебе, Лука Йович (все "Айнтрахт", Германия), Алекс Гримальдо и Жуан Фелиш (оба "Бенфика", Португалия).

Отметим, что на прошедшем на Бакинском олимпийском стадионе матче "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 4:1.