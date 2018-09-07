Восемь фанатов сборной Украины арестованы после матча в Чехии

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сразу после окончания матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины чешская полиция арестовала восьмерых болельщиков украинской команды.

Как сообщает Report со ссылкой на Sportarena, после финального свистка несколько украинских фанатов пытались прорваться на поле, но были остановлены сотрудниками правопорядка с применением силы. За фанатов попытался вступиться тренер украинцев Андрей Шевченко, но безрезультатно.

Сообщается, что президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отправился в участок, чтобы попытаться освободить болельщиков.

Отметим, что матч, на котором присутствовало больше тысячи украинских фанатов, завершился победой Украины со счетом 2:1.